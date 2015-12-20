أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج مصرى لفيروس سى بنسب شفاء 100% يطرح لأول مرة فى العام الجديد

Google+ Print
علاج مصرى لفيروس سى بنسب شفاء 100% يطرح لأول مرة فى العام الجديد علاج مصرى لفيروس سى بنسب شفاء 100% يطرح لأول مرة فى العام الجديد
يودعنا عام 2015 وقد ترك أقوى بصمة فى نفوس مرضى فيروس "سى" على مستوى العالم، فهذا العام تحديدًا يستحق وبجدارة لقب "عام القضاء على الفيروس" الذى تمكن من احتلال أكباد ما يقرب من 9 ملايين مصرى.

ولما كانت على قائمة أعلى الدول فى أعداد المصابين بفيروس "سى" مثلت علاجات الفيروس أهمية خاصة للأطباء ومراكز البحث المصرية، وعليه تمكنت إحدى الشركات المصرية من تصنيع أول عقار للقضاء على فيروس "سى" وبنسب نجاح تقارب 100%.

العقار الجديد تم طرحة للمناقشة فى المؤتمر السنوى لأمراض الكبد بسان فرانسيسكو، والذى عقد فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الماضى.

وعن فاعلية العقار المصرى وموعد طرحه بالأسواق ورد الفعل تجاهه فى مؤتمر سان فرانسيسكو، يحدثنا الدكتور محمد أنور سليمان، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير.

فى البداية يسرد محمد أنور قصة ميلاد العقار الجديد ويقول: بدأ الأمر بشراء شركة أدوية مصرية للمادة المصنعة للدواء الجديد والتى تعرف علميًا باسم" بى بى آى. 668" وقد تم تجربة تلك المادة على 300 مريض مصرى فى عدد من المستشفيات الحكومية ومعاهد علاج أمراض الكبد فى مصر وأهمها مستشفى قصر العينى ومعهد الكبد بشبين الكوم.

ويؤكد محمد أنور أن نسب الشفاء التى حققها الدواء الجديد تقارب 100% وهو ما شجع على طرحة عالميًا أثناء المؤتمر الأمريكى، وقد لاقى قبولًا ونجاحًا كبيرًا من جميع الدول المشاركة بالمؤتمر. وقد تقرر طرح الدواء الجديد فى بداية عام 2016 ويحمل اسما تجاريا (رافيداسيفر).

وبالطبع فأسعار العقار المصرى لا تقارن بمثيله الأجنبى، كما أن سبل الحصول عليه ستكون أقل تعقيدًا وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى علاج ملايين الحالات الفقيرة فى وقت أسرع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني