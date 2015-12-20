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لعبة في الجول - اختار أجمل هدف في العالم لعام 2015

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لعبة في الجول - اختار أجمل هدف في العالم لعام 2015 لعبة في الجول - اختار أجمل هدف في العالم لعام 2015

لا تفوق متعة متابعة الهدف غير المعقول متعة أخرى في عالم كرة القدم الذي تعتبر لغته الرئيسية هي الأهداف.

ويقدم لك FilGoal.com في هذه اللعبة أجمل 10 أهداف في 2015 أمتعت جماهير الكرة في العالم أجمع وفقا لاختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقلص الفيفا القائمة إلى 3 أهداف ستتنافس على جائزة بوشكاش التي حصل عليها جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد العام الماضي بعد هدفه التاريخي مع كولومبيا ضد أوروجواي في كأس العالم.

الأهداف الثلاثة من نصيب ليونيل ميسي وأليساندرو فلورينزي وويندل ليرا.

شاهد جميع الأهداف في هذا الفيديو.

الآن بعد أن تابعتها اختار الهدف الأجمل من وجهة نظرك.

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فيديو اليوم السابع