تقرير في الجول – 4 أشياء لم تكن لتتغير في كرة القدم لولا جيمي هيل.. ' مباريات أكثر مللا '

لعب لفولام ودرب كوفنتري سيتي وترأس نفس النادي قبل أن يقدم برنامج "Match of the Day" الشهير في BBC، سيرة عطرة تركها جيمي هيل قبل وفاته أمس عن عمر ناهز 87 عاما.

هيل هو أحد الرواد في عالم كرة القدم ويمكن اعتباره أحد أسباب تطور كرة القدم في إنجلترا بالتحديد مع أسماء مثل بريان كلوف وبوبي تشارلتون.

ولنعرف ماذا فعل هيل، من الممكن أن نتخيل شكل كرة القدم لولا هذا الرجل.

الفوز بنقطتين

هل تتخيل الملل الذي كان سيسيطر على مباريات الدوري وأدوار المجموعات إن كان الفوز بنقطتين والتعادل بواحدة حتى الآن؟

الفرق الأضعف كانت ستسعى للتعادل فلا فارق كبير بينه وبين الفوز، أما الفرق الأقوى كانت سترى إن نقطتين الفوز لا يستحقا المجازفة مقارنة بنقطة التعادل مفضلين أن يوفروا مجهودهم للقاءات أقوى.

يسجل تاريخ كرة القدم في العالم أن هيل كان صاحب فكرة أن تكون مكافأة الفوز 3 نقاط.

شاشة الملعب

تخيل أنك تتابع مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم ترى لوحة النتيجة أمامك مثل التي رأيناها في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالسنغال.

لكن شكرا لجيمي هيل، لن تكون مضطرا لذلك.

كان هيل صاحب فكرة إدخال شاشة إلكترونية لعرض النتيجة في استاد هايفيلد رود الخاص بكوفنتري عام 1964.

استاد الجبل الأخضر

لولا جيمي هيل، كانت ستكون استادات مثل أولد ترافورد وأنفيلد رود شبيهة باستاد الجبل الأخضر، مصاطب مدرجة مجهزة لوقوف المشجعين.

لكن في عام 1981 قدم هيل لإنجلترا أول ملعب في تاريخها يتسع لإجلاس جميع المشجعين وهو ملعب هايفيلد رود الخاص بكوفنتري.

ومن الغريب أن الجمهور لم يقبل بتلك الفكرة وعادت المصاطب لمدرج واحد في عام 1985 بسبب عدم رضا المشجعين وتراجع نسب الحضور.

لكن مع موسم 1994/1995، صار الجلوس في الاستاد ضروري في مباريات الدوري الإنجليزي بعد "تقرير تيلور" الذي تلى كارثة هيلسبرو.

الاستوديو التحليلي

قد تتمنى أن تلك الفكرة لم تسقط على رأس هيل حتى تُرحم من الاستوديوهات التحليلية للدوري المصري التي تبدأ ولا تنتهي إلا مع صباح اليوم التالي، لكن هيل عندما جاءته تلك الفكرة لم يرى جنرال الإعلام الرياضي في مخيلته.

هيل هو أول من قدم فكرة الاستوديو التحليلي وكان ذلك قبل مباريات كأس العالم 1970 لتستمر الفكرة ويتطور شكلها مع الوقت وتطور البث التلفيزيوني.