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وكيل الإسكان بالعراق: ارتفاع كثافات السكان بالمدن يزيد تعرضها لكوارث طبيعية

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وكيل الإسكان بالعراق: ارتفاع كثافات السكان بالمدن يزيد تعرضها لكوارث طبيعية وكيل الإسكان بالعراق: ارتفاع كثافات السكان بالمدن يزيد تعرضها لكوارث طبيعية
قال المهندس استبرق إبراهيم الشوك وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالعراق، إن أكثر من 55% من سكان البلدان العربية يعيشون فى المدن، وفى بعضها 80%، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من مخاطر تعرض المنطقة للكوارث الطبيعية من الفيضانات والجفاف والعواصف الرملية والزلازل، بالإضافة إلى الكوارث التى يصنعها البشر من حرب وعنف، مما سيترتب عنه حرمان عدد كبير من السكان من منازلهم.

وأضاف الشوك، خلال كلمته بالمنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضرية، أن العراق يعانى نتيجة الهجمات والحوادث من عدد من الكوارث نتيجة الإرهاب والحرب الشرسة مع داعش، مؤكدا على أهمية تنمية قدرات إدارة المخاطر بالبلاد، ومعرفة كيفية إدارتها، والإلمام بما هو المطلوب من الحكومات لمواجهة تلك الكوارث، خاصة أنه يتطلب إرادة سياسية وتخطيط وتصميم واقتصاد حضرى، وقاعدة معلومات جيدة لدى الدول العربية، للقدرة على مجابهة الحوادث.

وتابع:"الحد من الكوارث تحتاج لتوفير أدوات لمعاجتها وتقوية البنية التحتيه القادرة على مقاومة تلك الكوارث على المستوى الوطنى والمحلى، وتعزيز آلات التنسيق على المستوى الوطنى والعربى، سواء كوارث طبيبعية، أو ذات طابع بشرى".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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