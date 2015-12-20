رفع أولى جلسات دعوى سما المصرى ضد سمير صبرى بتهمة السب لإصدار القرار

رفعت اليوم الاحد، محكمة جنح الجمالية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم نظر أولى جلسات ، محاكمة المحامى سمير صبرى المنعقدة فى غرفة المداولة لإصدار القرار، وذلك فى الدعوى التى أقامتها ضده الفنانة سما المصرى بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة.

>ورفعت الفنانة الدعوى لما ادعاه المتهم من أقوال وأخبار غير صحيحة عن الفنانة فى وسائل الإعلام المختلفة وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى.

شبكةعيونالإخبارية

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