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رفع أولى جلسات دعوى سما المصرى ضد سمير صبرى بتهمة السب لإصدار القرار

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رفع أولى جلسات دعوى سما المصرى ضد سمير صبرى بتهمة السب لإصدار القرار رفع أولى جلسات دعوى سما المصرى ضد سمير صبرى بتهمة السب لإصدار القرار
رفعت اليوم الاحد، محكمة جنح الجمالية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم نظر أولى جلسات ، محاكمة المحامى سمير صبرى المنعقدة فى غرفة المداولة لإصدار القرار، وذلك فى الدعوى التى أقامتها ضده الفنانة سما المصرى بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة.
>ورفعت الفنانة الدعوى لما ادعاه المتهم من أقوال وأخبار غير صحيحة عن الفنانة فى وسائل الإعلام المختلفة وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى.

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