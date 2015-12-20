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الرى: حفر 40 بئرا بالفرافرة الجديدة وتجهيز 10آلاف فدان ليفتتحها الرئيس

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الرى: حفر 40 بئرا بالفرافرة الجديدة وتجهيز 10آلاف فدان ليفتتحها الرئيس الرى: حفر 40 بئرا بالفرافرة الجديدة وتجهيز 10آلاف فدان ليفتتحها الرئيس
كشف تقرير أصدرته وزارة الموارد المائية والرى، عن انتهاء قطاع المياه الجوفية من حفر 40 بئرا جوفيا في منطقة الفرافره الجديدة، وإعداد 10 آلاف فدان ليفتتحها الرئيس السيسى نهاية الشهر الحالى، فيما تسابق الأجهزة والوزارات المعنية الزمن للانتهاء من وضع اللمسات النهائية لعدد من المشروعات التى سيفتتحها الرئيس.

و كشفت مصادر حكومية مسئولة عن تركيب أجهزة الرى المحورى، "البيفوت"، لـ10 آلاف فدان، والانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها، لغرس البذور لعدد من المحاصيل الشتوية.
>أضافت المصادر أن "الرئيس" سوف يفتتح عدداً من المشروعات تم الانتهاء منها، من بينها محطة مياه الشرب وأخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة معالجة الصرف الصحى، والمدينة الخدمية للمشروع، وكذلك القرية الزراعية التى تخدم 2500 فدان، سيتم طرحها للشباب فى صورة شركات مساهمة، بواقع 5 أفدنه لكل منتفع، كما يتفقد الرئيس الطرق الداخلية للمدينة الخدمية، ومساكن الشباب المقامة على مساحة 165 مترا للمنزل، فضلاً عن المزرعة البحثية الاسترشادية التابعة لوزارة الزراعة، والتى سيتم تعليم الشباب فيها على أساليب الزراعة الحديثة.

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مصر 365