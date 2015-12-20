انفجار صاروخين بالستيين بعد محاولة فاشلة للحوثيين لإطلاقهما شرق صنعاء

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بانفجار صاروخين بالستيين فى الجو بعد محاولة فاشلة لميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح لإطلاقهما من جبل نقم شرقى صنعاء فى اليمن.

وبالأمس، أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية بسيطرة قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية على موقع استراتيجى فى محافظة البيضاء 268 كم جنوب شرق صنعاء.

وقالت المصادر، أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطرتا على منطقة "عقبة ثرة" التابعة لمديرية "مكيراس" بمحافظة البيضاء بشكل كامل عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

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