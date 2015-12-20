القوات الروسية تشن غارة على الرقة تخلف عشرات القتلى والجرحى

أفادت قناة" العربية الحدث " فى خبر عاجل اليوم يفيد بشن القوات الروسية فى سوريا غارة على الرقة تخلف عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن القاذفات الروسية بعيدة المدى التى تشارك فى العمليات ضد مواقع داعش فى سوريا، اتخذت مسارًا إلى الأراضى السورية لا يعبر فوق أوروبا وتركيا رغم إغلاق الأجواء الأوروبية والتركية فى وجهها.

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