القوات الروسية تشن غارة على الرقة تخلف عشرات القتلى والجرحى

أفادت قناة" العربية الحدث " فى خبر عاجل اليوم يفيد بشن القوات الروسية فى سوريا غارة على الرقة تخلف عشرات القتلى والجرحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن القاذفات الروسية بعيدة المدى التى تشارك فى العمليات ضد مواقع داعش فى سوريا، اتخذت مسارًا إلى الأراضى السورية لا يعبر فوق أوروبا وتركيا رغم إغلاق الأجواء الأوروبية والتركية فى وجهها.
يذكر أن القاذفات الروسية بعيدة المدى التى تشارك فى العمليات ضد مواقع داعش فى سوريا، اتخذت مسارًا إلى الأراضى السورية لا يعبر فوق أوروبا وتركيا رغم إغلاق الأجواء الأوروبية والتركية فى وجهها.
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