ضبط مندوب مبيعات لاستيلائه على نصف مليون جنيه من 10 أشخاص في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الأحد، القبض على مندوب مبيعات بتهمة النصب على 10أشخاص، وتجميع مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بكروت شحن الهواتف مقابل أرباح شهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بتلقيهم بلاغًا من 10 أشخاص، بقيام “هاني. س. م “، مندوب مبيعات، ومقيم مركز الباجور بالنصب عليهم والاستلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي 532 ألف و243 جنيه، بدعوى تشغيلها بكروت شحن الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم، بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم وبمواجهته، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19754 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015 م.