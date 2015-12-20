كلينتون: سأختار زهور «البيت الأبيض» حال فوزي بالرئاسة وسألجأ لزوجي طلبًا لمشورته

صرحت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية المحتملة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بإنها ستلجأ لزوجها ” الرئيس السابق بيل كلينتون” طلبا للمشاورة وستختار زهور وأواني البيت الأبيض فى حل فوزها.

وقالت كلينتون – حسبما أفادت قناة (العربية) الاخبارية اليوم الأحد -إنه “ربما تستمر في حال انتخابها في اختيار أدوات المائدة والزهور المستخدمة في المناسبات الرسمية، وقد ترسل زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في مهام خاصة “.

وأضافت كلينتون أنه “مع احترامي لزوجي ربما أستمر في اختيار الزهور وأدوات المائدة خلال حفلات العشاء الرسمية وأشياء من هذا القبيل، ولكن بالتأكيد سألجأ إليه كرئيس سابق في مهام خاصة وطلبا للمشورة”.

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