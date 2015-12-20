تموين المنيا يضبط 114 قضية تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير عدد 114قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المُكبرة، والتي نظمتها المديرية خلال الأسبوع الماضي، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة .

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة قد أسفرت عن تحرير عدد 4قضايا تموينية مُخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية بالمنيا ومغاغة وسمالوط، حيث تم ضبط 70 زجاجة من زيت الطعام منتهي الصلاحية، وعدد 18 كيلو من اللحوم ( ذبح خارج السلخانة )، بالاضافة إلى عدد من المواد الغذائية المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وتم تحرير عدد 26 محضر لأصحاب مخابز بلدية، في مجال متابعة سداد غرامات منظومة الخبز السابقة، وذلك لقيامهم بعدم سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد الأشخاص لاستيلائه على مقررات تموينية .

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه في مجال متابعة مبادرة توزيع ( كون وجبتك)، يتم توافرها بصفة مستمرة وتوزيعها من خلال المنافذ المتحركة للشركة المصرية يوم لكل مركز بمنفذ القوات المسلحة، ومنفذ وزارة الزراعة، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، مضيفًا أنه قد تم تحرير عدد 83 قضية تموينية مُخالفة متنوعة، مابين ( عدم إعلان عن الأسعار ـ شهادة صحية ـ بدون تراخيص ـ مخالفات مخابز ـ ومواد بترولية ).

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .