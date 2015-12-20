أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' موقف أبو تريكة امتداد لموقف مصر النبيل من رفضها غزو العراق للكويت '

Google+ Print
' موقف أبو تريكة امتداد لموقف مصر النبيل من رفضها غزو العراق للكويت ' ' موقف أبو تريكة امتداد لموقف مصر النبيل من رفضها غزو العراق للكويت '

أكد خالد الروضان عضو اللجنة المنظمة لمباراة نجوم العالم ونجوم الكويت أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب السابق لم يتقاضى أجرا نظير مشاركته في مهرجان افتتاح ملعب جابر الأحمد الدولي.

وخاض أبو تريكة المباراة بقميص نجوم العالم مع أسماء مثل ديفيد بيكام وديل بييرو وروبرتو كارلوس وزامبروتا وشيفتشينكو وسلجادو وروبرت بيريس.

وقال الروضان عبر قناة "دريم": "ما فعله أبوتريكة موقف نبيل، أثر في جميع الكويتين من أصغر مواطن لرئيس الدولة ونقلنا رفضه التام لتقاضي أجر للقيادة السياسية".

وأضاف "لذا أصر سمو الأمير على مصافحته والتقاط صور تذكارية مع أبوتريكة بين الشوطين".

وتابع "قد تختلف مع أبو تريكة سياسيا وفكريا، ولكنه شخص محترم ومحترف وصاحب أخلاق عالية وعلى درجة كبيرة من المهنية".

واختتم الروضان "أبو تريكة كما يقولون (جدع) وأخلاقه الطيبة دليل على أصالة الشخصية المصرية وما فعله امتداد لمواقف أخرى مثل رفض مصر للغزو العراقي الغاشم على أراضي الكويت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني