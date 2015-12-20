' موقف أبو تريكة امتداد لموقف مصر النبيل من رفضها غزو العراق للكويت '

أكد خالد الروضان عضو اللجنة المنظمة لمباراة نجوم العالم ونجوم الكويت أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق لم يتقاضى أجرا نظير مشاركته في مهرجان افتتاح ملعب جابر الأحمد الدولي.

وخاض أبو تريكة المباراة بقميص نجوم العالم مع أسماء مثل ديفيد بيكام وديل بييرو وروبرتو كارلوس وزامبروتا وشيفتشينكو وسلجادو وروبرت بيريس.

وقال الروضان عبر قناة "دريم": "ما فعله أبوتريكة موقف نبيل، أثر في جميع الكويتين من أصغر مواطن لرئيس الدولة ونقلنا رفضه التام لتقاضي أجر للقيادة السياسية".

وأضاف "لذا أصر سمو الأمير على مصافحته والتقاط صور تذكارية مع أبوتريكة بين الشوطين".

وتابع "قد تختلف مع أبو تريكة سياسيا وفكريا، ولكنه شخص محترم ومحترف وصاحب أخلاق عالية وعلى درجة كبيرة من المهنية".

واختتم الروضان "أبو تريكة كما يقولون (جدع) وأخلاقه الطيبة دليل على أصالة الشخصية المصرية وما فعله امتداد لمواقف أخرى مثل رفض مصر للغزو العراقي الغاشم على أراضي الكويت".