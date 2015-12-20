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تثبيت 351 من العاملين الموسميين بمختلف الوحدات المحلية والإدارية بدمياط

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تثبيت 351 من العاملين الموسميين بمختلف الوحدات المحلية والإدارية بدمياط تثبيت 351 من العاملين الموسميين بمختلف الوحدات المحلية والإدارية بدمياط
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جار إنهاء إجراءات تثبيت 351 من العاملين الموسميين، والذين سبق تعديل الشكل التعاقدى لهم من العمل على الصناديق والحسابات الخاصة إلى بند 3/2 أجور موسمية فصل مستقل.

وقد ورد إلى المحافظة موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تثبيت عدد 351 من العاملين بالمكافأة الشاملة بناء اقتراح محافظ دمياط، كما أرسل الجهاز المذكرة التى أقرها فى هذا الشأن إلى وزارة المالية.

وكان المحافظ قد سارع بإرسال خطاب إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 16 سبتمبر الماضى بشأن اقتراح تثبيت الدفعة الثانية من العاملين الموسميين السابق تعديل الشكل القانونى لهم.. وبناء عليه تم السير فى إجراءات التثبيت.

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