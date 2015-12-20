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بالصور.. 100 من الطلائع الأفارقة يزورون معابد الأقصر بمبادرة "تجمعنا قارة"

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بالصور.. 100 من الطلائع الأفارقة يزورون معابد الأقصر بمبادرة "تجمعنا قارة" بالصور.. 100 من الطلائع الأفارقة يزورون معابد الأقصر بمبادرة "تجمعنا قارة"
شاهد 100 من الطلائع الأفارقة المشاركين فى فعاليات مبادرة "تجمعنا قارة" فى نسختها الثانية، الحضارة المصرية القديمة والمعالم التاريخية والسياحية بالأقصر، ضمن فعاليات المبادرة، التى تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وتستمر حتى 22 ديسمبر الجارى بالأقصر وأسوان.

وشملت جولة الطلائع الأفارقة معبد الأقصر، وتعرفوا على تاريخ إنشائه وأهم الأبنية القائمة بالمعبد، وصروح المعبد، والنمط المعمارى له، كما زاروا معبد الكرنك أشهر المعابد فى الأقصر، وتعرفوا على النقوش التى رسمت على أحجار المعبد، واطلعوا على مراحل تطور الفن والهندسة المعمارية الفرعونية.

يذكر أن الطلائع المشاركون فى مبادرة "تجمعنا قارة" 2 من دول السودان، جنوب السودان، جزر القمر، السنغال، نيجيريا، مالى، الصومال، الكونغو، إثيوبيا، النيجر، جامبيا، غينيا كوناكرى، أوغندا، علاوة على مشاركة طلائع جمهورية العربية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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