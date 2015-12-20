السودان:26 إبريل إجراء الاستفتاء الإدارى بشأن دارفور

حددت السلطة الإقليمية لولايات دارفور- غرب السودان- السادس والعشرين من أبريل القادم، موعدا لإجراء الاستفتاء حول الوضع الإدارى لدارفور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السودانى عمر البشير، فى هذا الشأن، باعتباره استحقاق دستورى.

وقال وزير مجلس السلطة الإقليمية لدارفور محمد يوسف التليب- فى تصريح صحفى اليوم الأحد- أن المجلس فى دورة انعقاده الحالية أكد على إجراء الاستفتاء حول تحديد الوضع الإدارى لدارفور فى 26 أبريل القادم، وفقا لما نصت عليه اتفاقية سلام دارفور فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المجلس تناول كافة أوجه أداء السلطة خلال الفترة الماضية، بجانب النظر فى استحقاقات أخرى.

وأعلن التليب، خلو ولايات دارفور من حركات التمرد والتوترات الأمنية، مما يساعد على قيام الاستفتاء الإدارى فى مواعيده المحددة، لافتا إلى أن فعاليات مجلس تشريعى السلطة والتى بدأت فى العاشر من ديسمبر الجارى سوف تستمر حتى الخامس من يناير المقبل 2016.

تجدر الإشارة، إلى أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان السودانى، قد أعربوا مؤخرا عن تحفظهم وعدم رضاهم بشأن إجراء استفتاء بدارفور- غرب السودان- ووصفوه بغير المجدى وسيدخل البلاد فى نفق جديد لا يحمد عقباه، وطالبوا الرئيس عمر البشير، بإعادة النظر فى إجراء هذا الاستفتاء، والذى يتضمن خيارى الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى "إقليم دارفور".

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