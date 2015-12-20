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نائب الشيخ زويد ورفح يعد بانتهاء أزمة "المحمول" خلال أسابيع

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نائب الشيخ زويد ورفح يعد بانتهاء أزمة "المحمول" خلال أسابيع نائب الشيخ زويد ورفح يعد بانتهاء أزمة "المحمول" خلال أسابيع
وعد النائب إبراهيم أبو شعيرة، نائب دائرة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، الأهالى بانتهاء أزمة توقف عمل شبكات المحمول الثلاثة بمناطق مدينتى الشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لها خلال أسابيع.

وأكد "شعيرة" أنه أجرى اتصالاته مع الجهات المسئولة، وتلقى وعدًا بانتهاء الأزمة وعودة عمل شبكات المحمول.
>يذكر أن النائب أبو شعيرة كان قد وضع إعادة تشغيل شبكات المحمول ضمن أهم بنود برنامجة الانتخابى.

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