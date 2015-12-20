غدا.. مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح بالرباط الندوة العلمية الدولية حول التطرف

يشارك الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، 21و22 ديسمبر الجارى، يرافقه وفد من مكتبة الإسكندرية فى الندوة العلمية الدولية التى تنظمها الرابطة المحمدية للعلماء بشراكة مع مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "فى نقض أسس التطرف ومقولاته مقاربات وتجارب".

كما يشارك من السعودية الدكتور سعود السرحان مدير وحدة البحوث ممثلا عن مركز الملك فيصل وصاحب السمو الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافى بالبحرين.

ومن المقرر أيضا أن يلقى الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "العرب وأوروبا" فى جامعة محمد الخامس، والتى يحضرها ما يزيد عن مائة من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة.