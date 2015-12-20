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تسليم 36 وحدة سكنية لـ"الأولى بالرعاية" فى مركزين بالمنيا

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تسليم 36 وحدة سكنية لـ"الأولى بالرعاية" فى مركزين بالمنيا تسليم 36 وحدة سكنية لـ"الأولى بالرعاية" فى مركزين بالمنيا
سلمت الوحدات المحلية لكل من مركزى أبوقرقاص وملوى بالمنيا 36 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً عن طريق القرعة العلنية، وذلك بحضور اللواء عصام الليثى السكرتير المساعد بالمحافظة وعدد من الأهالى المستحقين.

وقال السكرتير المساعد للمحافظة، إنه تم تسليم 31 وحدة بأبو قرقاص منها 15 وحدة بنزلة أسمنت، و13 وحدة بقرية بنى حسن ووحدتين بقرية جريس ووحدة ببنى عبيد، بالإضافة إلى تسليم 5 وحدات سكنية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوى.

وأضاف السكرتير العام، أنه تم اختيار المستحقين وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التى يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مبدأ الشفافية والوضوح فى توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.

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مصر 365