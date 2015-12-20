القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بإمبابة

تمكنت مباحث الجيزة اليوم، الأحد، من ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، بإمبابة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وردت معلومات للمقدم محمد أمين، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بإتجار "عبدالمنعم.م" 27 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه أثناء استقلاله دراجة بخارية وبحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.