القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بإمبابة

تمكنت مباحث الجيزة اليوم، الأحد، من ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، بإمبابة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد أمين، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بإتجار "عبدالمنعم.م" 27 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه أثناء استقلاله دراجة بخارية وبحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.