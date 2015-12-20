"بقال" يفقد حياته رشقًا بالحجارة بسبب المواد المخدرة فى العمرانية

فقد بقال حياته خلال مشاجرة بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث كشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين مجموعة من الأشخاص بسبب استضافة سائق لعدد من أصدقائه لتعاطى المواد المخدرة بمنزله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل أحدهم، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين "م.ا"، صاحب محل بقالة، و"م.ا"، صاحب مكتب استيراد وتصدير، وبين سائق يدعى "ع.ش"، وابنه "ف"، وآخر يدعى "ع.ع" بسبب معاتبة الطرف الأول للطرف الثانى لقيامهم باصطحاب بعض أصدقائهم لتعاطى المواد المخدرة بمسكنهم، وتطورت إلى مشاجرة قام كل منهم بالتعدى على الآخر بالضرب، وألقى الطرف الثانى بعض الحجارة تجاه المجنى عليه مما أسفر عن مقتله، وتمكن الرائد محمد عوض، والنقيبان كريم صفائى، ومحمود عبد المولى، من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.