المحامى سمير صبرى: سأقدم للمحكمة فيديو "أحمد الشبشب ضاع" ضد سما المصرى

قال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، والمدعى عليه من قبل الراقصة سما المصرى، من خلال جنحة مباشرة تنظر أولى جلساتها اليوم الأحد أمام محكمة جنح الجمالية، والمتهم فيها بالسب والقذف والتشهير بحق سما المصرى، إنه سوف يقدم للمحكمة حافظة مستندات تحوى 42 مستندا و"سى دى" وشهادات رسمية.

وأضاف سمير صبرى فى تصريحات صحفية خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتقدم للمحكمة بشهادة من النيابة العامة تفيد حفظ البلاغ المقدم من الراقصة سما المصرى ضده عن ذات الواقعة، وأيضا صورة رسمية تنفيذية من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض قبولها للراقصة سما المصرى بالترشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية.

وتابع "صبرى" حديثه قائلا إنه سيقدم شهادة رسمية صادرة من نقابة الموسيقين تفيد إسقاط العضوية عن الراقصة، كما سيقدم مجموعة من الأسطوانات المدمجة ومقاطع الفيديو لكليب "أحمد الشبشب ضاع"، وحوارها مع الإعلامى تونى خليفة، والذى قالت فيه نصا "إن منطقة الجمالية أنجبت الأديب نجيب محفوظ فى الأدب وسما المصرى فى قلة الأدب".

وفى نهاية حديثه، أكد سمير صبرى بأن المحكمة سوف تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

سما المصرى تصل محكمة جنوب القاهرة لحضور محاكمة المحامى سمير صبرى بتهمة سبها

>

>