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بمناسبة «المولد النبوي».. الأربعاء إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

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بمناسبة «المولد النبوي».. الأربعاء إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة «المولد النبوي».. الأربعاء إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

جمال سرور وزير القوى العاملة

أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أن الأربعاء المقبل الموافق 23 ديسمبر الجاري، الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1437 هجرية، “المولد النبوي الشريف”، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

 

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