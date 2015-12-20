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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمركز تجميل فى فيصل بدون إصابات

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمركز تجميل فى فيصل بدون إصابات 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمركز تجميل فى فيصل بدون إصابات
تمكن رجال الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق بمركز تجميل أسفل عقار سكنى بمنطقة الطوابق بفيصل، دون معرفة أسباب الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بشقة سكنية بفيصل، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، رئيس قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات.

وتبين اشتعال النيران فى مركز تجميل وليست شقة، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

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مصر 365