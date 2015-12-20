اشتباك بين الدفاع بالحق المدنى ومحامى جمال وعلاء فى "التلاعب بالبورصة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.

وقال القاضى فى بداية الجلسة بعد إثبات حضور المتهمين جميعا، وتبين تغيب المتهم "حسن محمد حسنين هيكل" عن الحضور، وكذلك متهم آخر "أحمد نعيم أحمد" لوفاته، إن المحكمة لديها قضايا أخرى كثيرة ولا تقل أهمية عن تلك القضية، وذلك بعد تقدم الدفاع بطلب إلى المحكمة للتفرغ لنظر القضية، وإعطاء الوقت الكافى لسماع مرافعة الدفاع.

واحتد المحامى الحاضر للدفاع بالحق المدنى على دفاع المتهمين، قائلا "مش عايز حد يكلمنى"، وذلك بعد طلبه التصدى للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب الاستعلام عن عدد كبير من المتهمين، وطلب تطبيق صحيح القانون، وأن المتهمين موجودين طبقا لأمر الإحالة، وطالب الاطلاع على أمر الإحالة التكميلى.

وتابع المحامى أن تلك المواد تقضى بإعادة البنك والأموال المسروقة إلى الدولة مرة أخرى، وكذلك تحديد موعد للمرافعة بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها، مبديا استعداده للمرافعة الآن.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).