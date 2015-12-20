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رفع 335 طن قمامة و1.6 مليون جنيه لرصف شوارع منفلوط في أسيوط

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رفع 335 طن قمامة و1.6 مليون جنيه لرصف شوارع منفلوط في أسيوط رفع 335 طن قمامة و1.6 مليون جنيه لرصف شوارع منفلوط في أسيوط

 

 

حملة رفع أطنان القمامة في أسيوط

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين على مستوى المركز، وذلك طبقًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط والعمل بشكلٍ مستمر لتطبيق منظومة النظافة وتجميل المدينة ودعمه الكامل لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة، فضلًا عن دعم مصانع تدوير المخلفات وتوفير السيارات ومعدات وحدة الانقاذ السريع، بهدف المساهمة في التخلص من المخلفات، وحل مشكلة النظافة بالأحياء والمراكز على مستوى محافظة أسيوط .

وأضاف أحمد شوقي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، انه قد تم رفع حوالي 335 طن من مخلفات المنازل خلال يومين، وتضم شارع ” أبو النصر، جناين أيوب، شارع علم الدين الرباط، جمال عبدالناصر، وحي السلام”، موضحًا أنه يتم نقل القمامة عن طريق المعدات التابعة لمركز ومدينة منفلوط من قلابات ولوادر، مؤكدًا على العمل بشكلٍ يومي خلال فترتين صباحًا ومساءً، مشيرًا إلى أنه يتم نقل القمامة إلى أماكنها المخصصة والاستفادة منها.

وأضاف “شوقي”، أنه جاري رصف بعض الشوارع التابعة للمركز بإجمالي تكلفة بلغت حوالي مليون و600 ألف جنيه، وتضم ” شارع أبو منديل، شارع الجيش، شارع أبو بكر الصديق ” العشرين “، وحتى شارع القلعة ” .

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