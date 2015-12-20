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هاشتاج "سمير قنطار" يتصدر تويتر بعد مقتله إثر غارة جوية إسرائيلية فى سوريا

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هاشتاج "سمير قنطار" يتصدر تويتر بعد مقتله إثر غارة جوية إسرائيلية فى سوريا هاشتاج "سمير قنطار" يتصدر تويتر بعد مقتله إثر غارة جوية إسرائيلية فى سوريا
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "سمير قنطار"، بعد أن أعلن حزب الله اللبنانى مقتل الناشط اللبنانى سمير القنطار فى غارة جوية إسرائيلية فى سوريا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بين الهاشتاجات المتداولة لليوم الأحد، واحتل المرتبة الأولى فى التريند المصرى، فيما تداول مستخدمو تويتر صورا من مكان اغتياله.

وتوالت التعليقات عبر الهاشتاج، فغرد أحد المدونين قائلا "توقعوا يكون شهيد وهذا ما حصل سلام إلى روحك يا بطل"، وكتب آخر "اعتقله الصهاينة عندما كان فى الثامنة عشر من عمره، تعرض للتعذيب وقضى فى معتقلاتهم ٢٩ عاماً من عمره".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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