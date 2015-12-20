الجامعة العربية تطالب بضوابط تشريعية لوقف قنوات بث الفرقة والطائفية

طالبت جامعة الدول العربية بتضافر الجهود الإعلامية العربية بهدف الترسيخ لخطاب إعلامى عربى متوازن يمكن دول المنطقة من مكافحة الإرهاب ومواجهة مخططات بث الفرقة والطائفية.

وأكدت الجامعة العربية فى هذا الصدد على أهمية وجود أطر وضوابط تشريعية وقانونية لوقف القنوات المسيئة للدول العربية الأعضاء بالجامعة، بحيث يركز على القواسم المشتركة وتعزيز التضامن العربى.

من جهتها حذرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال من التداعيات الخطيرة للقنوات الفضائية الخارجية التى تحارب العرب والمسلمين وتشوه صورتهم وتلصق بهم تهمة الإرهاب، وأوضحت أبو غزالة أن المخاطر تكون أعظم حينما تتخذ بعض الفضائيات العربية نفس النهج وتؤجج الفتن والفرقة الطائفية.

جاء ذلك فى كلمتها أمام اجتماع فريق العمل المتخصص لوضع الإجراءات والخطوات اللآزمة من النواحى الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التى تسئ لأى دولة عربية من الدول الأعضاء، والذى بدأت أعماله اليوم برئاسة محمد احمدين مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون،

ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية بدأت تحركها على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات والملتقيات لشرح وجهة نظر الدول العربية للتعامل مع الصور النمطية ومحاولة الربط بين الإرهاب والإسلام مشددة على أن الدين الإسلامى بعيد كل البعد عن هذه الاتهامات.

من جهته أكد فوزى الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية هذا الإجتماع فى ظل التحديات الراهنة مؤكدا على أنه تم دعوة عربسات "مؤسسة الاتصالات الفضائية العربية " للمشاركة فى الاجتماع لبحث مقترحات الدول ومرئياتها بحيث يتم وضع أطر وضوابط لوقف القنوات المسيئة عبر عربسات

وأضاف أن ما سيتم التوصل إليه من نتائج سيتم رفعه للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب للنظر فيها تمهيدا لرفعها للمجلس الوزارى لاعتمادها، وطالب الغويل الدول العربية بضرورة وضع تشريعات تنظم البث الفضائى المرئى والمسموع وتعميم الإجراءات فى هذا الصدد على المناطق الإعلامية فى الدول الأعضاء.

ويأتى هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية"عرب سات"، والصادر فى الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتحديداً الفقرة الأولى منه والتى تنص على تشكيل فريق عمل متخصص من الدول الأعضاء ودعوة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية(عرب سات) للمشاركة فى عمل الفريق بهدف اقتراح الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحى الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التى تسئ لأى دولة عربية من الدول الأعضاء وتتدخل فى شؤونها الداخلية لها وتثير الفرقة والطائفية وتحرض على الإرهاب عبر منظومة عرب سات ".

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