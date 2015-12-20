الفن يصلح ما يفسده الإعلام بقلم | عماد الدين حسين

الفن يمكنه أن يصلح ما يفسده الإعلام فى مصر.. هذه هى الخلاصة التى خرجت بها من دار الأوبرا المصرية ليلة الجمعة الماضية.

على مدى نحو ثلاث ساعات استمتع الجمهور الذى ملأ المسرح الكبير بحالة من الطرب الجميل لكبار نجوم مصر والمغرب التى حملت عنوان «مصر والمغرب.. تاريخ طويل من التواصل والمحبة».

نتذكر جميعا للأسف حالة الفتور التى تسبب فيها بعض الإعلاميين المصريين ثم المغاربة ودخولهم فى تلاسن مذموم، الأمر الذى ألقى ظلالا من الشك على العلاقات قبل نحو عام. والحمد لله انتهت هذه السحابة بسرعة شديدة.

مساء الجمعة الماضية تأكد الجميع أن ما يجمع الشعوب العربية أكبر كثيرا مما يفرقها.

الفنان سمير صبرى قدم هذا الحفل بصورة رائعة تؤكد أنه لا يزال إعلاميا كبيرا، مستعرضا العلاقات المصرية المغربية فى شقها الشعبى والثقافى والإعلامى.

بدأ الحفل بالفنانة غادة رجب التى قدمت أغنيتين «ناويالك»، ثم أغنية أم كلثوم «ودارت الأيام». وبعدها غنى إبراهيم بركات من المغرب رائعة عبدالحليم حافظ «أنا لك على طول» و«ياليالى العيد».

بركات سبق له المشاركة أكثر من مرة فى مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية خصوصا فى دورته رقم 11 وتم تكريمه، ومعروف عنه أداؤه لأغانى عبدالحليم حافظ.

كان مفترضا مشاركة سميرة سعيد لكن نزلة برد منعتها فى اللحظة الأخيرة رغم أنها أجرت بروفات على الأغانى، وكما قال سمير صبرى إنه لا سبب غير البرد منعها من الغناء.

وعندما جاء الدور على نجم الغناء المغربى الكبير عبدالوهاب الدوكالى تحدث عن ذكرياته فى مصر وإقامته فى القاهرة أوائل الستينيات، وطبق الكشرى الذى كان يفضله فى أحد محلات وسط البلد، أو مقاهى الحسين مع عبدالوهاب محمد، الذى غنى له «بعدك على عينى». غنى الدوكالى أيضا أغنيته المعروفة «سوق البشرية» وتتحدث عن الفقر والتشرد والبؤس الذى يعانى منه الفقراء فى كل زمان ومكان، كما غنى ايضا «مرسول الحب» و«الله حى».

فى الجزء الثانى من الحفل تفاجأ الجمهور والذين تابعوا الحفل عبر الفضائيات والإذاعة بالمطرب المغربى فؤاد زبادى وأدائه الأكثر من رائع لأغنيتى عبدالمطلب «ساكن فى حى السيدة» ثم «ودع هواك»، كما غنى من الشعر الاندلسى «ياليل طل». وبعده غنت كريمة الصقلى المعروفة بحبها لأسمهان «حبيبى تعالى» ثم «فرق ما بينا».

أما الختام فكان لهانى شاكر الذى أمتع الجمهور بأفضل أغانيه «لسه بتسألى» و«علّى الضحكاية» و«ياريتنى» و«لو بتحب حقيقى»، كما غنى «الماء والخصرة» مهداة لملك المغرب الحالى محمد السادس، وأغنية «نعم الملوك» التى تم غناؤها للملك الراحل الحسن الثانى.

الفن هو جسر التواصل بين الشعوب العربية ويستطيع أن يقرب الجميع ويتغلب على حواجز اللهجة والبعد الجغرافى وأشياء كثيرة.

هذا الحفل خطط له السفير المصرى فى الرباط أحمد إيهاب جمال الدين، وتبناه وزير الثقافة المصرى حلمى النمنم الذى تحدث عن علاقات البلدين الراسخة. ويحسب للدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية هذة الامسية الممتعة أداء وتنظيما، بل وعلى مستوى الحضور النوعى من سياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة مصرية ومغربية.

> ظنى الشخصى أن الحفل حقق الكثير للبلدين سواء للتقريب بينهما أو إزالة أى سوء فهم، خصوصا أن ما يجمع بينهما الكثير كما قال السفير المغربى بالقاهرة محمد سعيد العلمى فى كلمته.

عندما انتهى الحفل اقترحت على الدكتورة إيناس عبدالدايم أن تكرر نفس الفكرة مع بلدان عربية أخرى، فردت بسرعة إنها تدرس الأمر بالفعل، بعد أن رأت نجاح أمسية يوم الجمعة.

والسؤال: لماذا لا نكثر من مثل هذه الحفلات، ونقلل قدر الإمكان من الكوارث الإعلامية التى تضرب علاقات العرب بعضهم البعض، بل وداخل كل بلد على حدة، خصوصا أن مشاكل المنطقة، ومآسيها تكفيها وتزيد؟!!.