بدء محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة»

بدأت، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي فاضل، محاكمة “علاء وجمال” نجلي الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” وسبعة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب بالبورصة” .

وأثبتت المحكمة في بادئ الجلسة حضور ستة متهمين بينهم نجلي الرئيس الأسبق ، وتغيب الباقين وعلى رأسهم “حسن هيكل” نجل الكاتب الصحفي “محمد حسنين هيكل ” .

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.