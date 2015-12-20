دعم مشروعات الكهرباء والرصف في أسيوط بـ 5.5 مليون جنيه

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن مركز ومدينة ساحل سليم، قد بدأ في تنفيذ خطة دعم البنية الأساسية، والتي اعتمد لها ما يُقارب 6 مليون جنيه في الخطة للعام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه تقرر في الخطة دعم بعض مشروعات الكهرباء والرصف والأمن والاطفاء بقرى المركز بمبلغ 5 مليون و470 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة العام المالي 2015 – 2016 للنهوض بمشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف سامح عبدالعليم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، بأن الخطة شملت دعم مشروعات قطاع الكهرباء بمبلغ 800 ألف جنيه، لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وتوريد سيارة بسلم كهربائي للشامية، فضلًا عن دعم قطاع الرصف بمبلغ 2 مليون جنيه، منها إعادة رصف طريق النزلة المستجدة والخوالد بالشامية واستكمال رصف طريق الغريب وعزبة ثابت بسطا إلى أولاد درويش بالغريب، ورصف طريق مصرف البداري من الناحية الغربية من كوبري السحارة حتى حدود مركز ساحل سليم بويط .

وأضاف “عبدالعليم”، أنه قد تم تخصيص مبلغ 70 ألف جنيه، لتدعيم بعض الاحتياجات منها استكمال جراج الوحدة المحلية بالشامية، وفيما يخص مجال الأمن والاطفاء، شملت إنشاء نقطة إطفاء بالغريب بمبلغ 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه لمشروعات الاستهداف الجغرافي بقرى المركز، وجاري التنسيق مع مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وإدارة العقود والمشتريات ومديرية الاسكان للطرح والبدء في التنفيذ، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة .