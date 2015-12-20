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بالصور.. برنامج تليفزيون أمريكى يطلق حملة "قابل الفراعنة" فى شوارع نيويورك

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بالصور.. برنامج تليفزيون أمريكى يطلق حملة "قابل الفراعنة" فى شوارع نيويورك بالصور.. برنامج تليفزيون أمريكى يطلق حملة "قابل الفراعنة" فى شوارع نيويورك
أطلق برنامج النبض الأمريكى أمس السبت أولى فعاليات حملة " قابل الفراعنة " للترويج للسياحة المصرية وسط ملايين السائحين الذين يزورون مدينة نيويورك خلال فترة الرواج السياحى وموسم الأعياد، حيث تعد نيويورك أكثر المقاصد السياحية ازدحاماً فى هذه الفترة من العام.

بدأت الحملة أولى فعاليتها فى وسط منهاتن بعرض للسيارات التى تحمل الصور الفرعونية، تتقدمهم عربة زجاجية ضخمة تحمل صورة طبق الأصل من تابوت الملك توت عنخ أمون، وسيارة تحمل مجموعة من الشباب المصرى وهم يرتدون ملابس فرعونية، وقد جابت هذه الحملة شوارع نيويورك المزدحمة لمدة قاربت الخمس ساعات وسط تفاعل من السياح وسكان المدينة.

وعملت الحملة على السماح لزوار نيويورك بالتقاط الصور التذكارية مع أعضائها وهم يرتدون الملابس الفرعونية، وتم تصميم عربة تحمل الكثير من الصور الفرعونية مع تابوت بالحجم الطبيعى للملك توت عنخ امون وسط مجموعات شبابية ترتدى الملابس الفرعونية، وقال الدكتور مايكل مورجان، منظم الحملة أنه لم يكن يتخيل هذا الكم من الاهتمام من جانب السياح الذين استفسروا عن كون هذا التابوت حقيقى أم نسخة، وأيضاً تفاعل السياح مع الشباب بالملابس الفرعونية وأخذهم صور سيلفى معهم.

وأثنى مايكل، على حضور المصريين بسيارتهم حتى من أماكن بعيدة رغم برودة الطقس وتطوعهم لتوزيع الهدايا الترويجية عن الفراعنة والأماكن السياحية المصرية حتى أنهم البسوا أطفالهم زى الفراعنة وقاموا أيضاً بالتفاعل مع السياح.

حملة " قابل الفراعنة " هى مبادرة من برنامج النبض الأمريكى وتحوى العديد من الفعاليات للترويج السياحى المصرى فى مدينة نيويورك، وبدأت بحملة اليكترونية ضخمة على مواقع الشبكات الاجتماعية تستهدف المواطنين الأمريكان والسياح الذين يزورون الولايات المتحدة خلال موسم أعياد الكريسماس، وسوف تستمر الحملة حتى نهاية ديسمبر الجارى فى مواعيد وأماكن مختلفة بجانب إعلانات ضخمة فى الشاشات المضيئة بشوارع منهاتن.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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