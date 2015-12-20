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"تموين الإسكندرية" يضبط لحوم غير صالحة ومصنع للسكر غير مطابق للمواصفات

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"تموين الإسكندرية" يضبط لحوم غير صالحة ومصنع للسكر غير مطابق للمواصفات "تموين الإسكندرية" يضبط لحوم غير صالحة ومصنع للسكر غير مطابق للمواصفات
شنت إدارة والتجارة الداخلية، اليوم، الأحد، حملة مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط "وليد.ال"، 38 سنة، المدير المسئول عن مطعم بيتزا، لحيازته عدد "165" كجم لحوم مفرومة، وجبن بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"على.ط"، 40 سنة، بائع لحيازته عدد "120" كجم كبدة مجمدة بدون ثمة بيانات تجارية، وبها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "محمد.م"، 24 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" لحيازته عدد "10300" عبوة من السكر زنة العبوة الواحدة "5" كجم بدون بيانات تجارية، وغير مطابقة للموصفات، وعدد "4" جوال من السكر بنى بإجمالى وزن "200" كجم بدون بيانات تجارية، ومجهول المصدر مما يستخدم فى التعبئة.

وضبط "أيمن . م"، 26 سنة المدير المسئول عن شركة المتحدة لإضافات الأعلاف لحيازته وعرضه للبيع عدد "131" عبوة فيتامين "ADE"سعة الواحد لتر وعدد "360" عبوة فيتامين "ADE" سعة الواحد "100" ملى مدون عليها البيانات الوهمية - وعدد "1200" عبوة مضاد حيوى "أسترنيو سيد" إنتاج شركة سيد فارما وعدد "100" عبوة منشط نمو ورافع مناعة زنة الواحد كيلو جرام جميعها غير مدون عليها اسم المنتج وعنوان المصنع.

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مصر 365

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