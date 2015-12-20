القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى وقف انتخابات الصحفيين لجلسة 7 يناير المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد يوسف، والتى تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، إلى جلسة 7يناير المقبل.

وكان محسن ضبيع المحامى، قد أقام دعوى قضائية، ضد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالبهما بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة فى 20مارس2015 ووقف كل أثارها لما شابها من بطلان وتلاعب فى التصويت والفرز.

وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطالب، وذلك لإلحاق الضرر بالمدعى عليه الكاتب الصحفى محمد يوسف إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقًا.