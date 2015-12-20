وزير الطاقة القطرى: الظروف المحيطة بصناعة النفط تشكل تحديا أمام التنمية

أكد الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بقطر أن الظروف الصعبة التى أصبحت تحيط بصناعة النفط فى العالم العربى بوجه خاص والعالم كله بوجه عام واتساع الفجوة بين العرض والطلب أصبحت تشكل تحديا لنجاح خطط التنمية فى كثير من البلدان العربية.

وأشار الوزير- خلال رئاسة قطر للاجتماع الوزارى الخامس والتسعين للدول العربية المصدرة للنفط "الأوابك" الأحد- إلى ضرورة عدم التشاؤم نظرا لتلك التحديات، موضحا أن تلك التحديات تحمل الكثير من الفرص لتطوير وسائل التكنولوجيا الخاصة باستخراج النفط لخفض التكلفة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس على النعيمى وزير البترول والثروة المعدنية السعودى، والدكتور صالح خبرى وزير الطاقة الجزائرى، وعادل عبد المهدى وزير النفط العراقى، والدكتور عبد الحسين ميرزا وزير الطاقة بمملكة البحرين، وعباس النقى الأمين العام لمنظمة الأوابك، وممثلون عن وزارات البترول فى كل من سوريا والكويت والإمارات وليبيا.

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