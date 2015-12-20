بالفيديو..شاهد آراء طلاب جامعة القاهرة فى”مهرجان البوس”..وطالبة :”لو حد بحبه ماشى”

مبادرات غريبة استوردها الشباب من الغرب، وعلى الرغم من أنها غريبة علينا، ولا تتناسب تماماً مع عادتنا وتقاليدنا الشرقية إلا أنها تحقق انتشار واسع وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر”، كان أخرها دعوة “البوس” فى جامعة القاهرة.

“مهرجان البوس” شهد جدلا كبيرا فى الوسط الجامعى بين رفض ومهاجمة منظم الفاعلية ، وآخرين مؤيدون للفكرة ويرون أنها حرية شخصية ، الأمر الذى هاجمه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، قائلا إن الدعوات التى أطلقها بعض مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى “فيس بوك ” بشأن تنظيم ما أسموه ” بمهرجان البوس”، ليس حقيقية ولا قيمة لها ، مشيرا إن تلك الدعوات أضغاث أحلام ولا يمكن حدوثها بأعرق الجامعات المصرية.

أما على مستوى طلاب جامعة القاهرة فالأمر لم يختلف كثيرا ، بين مؤيدون للفكرة وآخرين رافضين لها ، كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، استطلعت أراء طلاب جامعة القاهرة حول مشاركتهم بما أسموه الطلاب “مهرجان البوس” من عدمه.

فيقول محمد خالد طالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق ، ” أه هشارك بس لو لقيت بنت حلوة بس لو وحشة مفكر كتيير” ، فيما قال أحمد حسام كلية الحقوق ” مش مصدق بجد حاجة حلوة أوى أنا هشارك معاكوا “.

فيما قالت ياسمين إحدى طالبات كلية الإعلام جامعة القاهرة ،” أنا مش شايفة فيها حاجة أوفر أنا لو شوفت ولد وبنت بيبوسوا بعض عادى مش هتخض يعنى ، أنا مش هاجى أبوس حد وخلاص هى مش زيطة لو أنا ناوية أبوس هبوس حد بحبه فخلاص أيه المشكلة “.

ويقول خالد محمد ، ” للأسف مش هشارك عشان مش باجى الجامعة كتير ولسه مصحابتش بس هحاول أشارك “، فيما رفض بعض الطلاب الفكرة تمام واصفين منظم المناسبة” بالمعتوه والمتخلف عقليا”.