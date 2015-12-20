مونديال الأندية - بالفيديو.. هيروشيما يقلب الطاولة على سكولاري ويحصد البرونزية

يلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري المصري، وعينه على تحقيق الفوز الخامس من أصل 6 مباريات.

الزمالك لعب 5 مباريات حتى الآن، فاز على وادي دجلة والمقاولون العرب والإنتاج الحربي وتعادل مع أسوان تحت قيادة جوزفالدو فيريرا، ثم فاز على حرس الحدود في أول مهام مدربه الجديد ماركوس باكيتا.

ويريد باكيتا أن يكمل بدايته الجيدة مع الزمالك، بالفوز في المباراة الثانية على التوالي.

وفي حال حقق الزمالك الفوز، فسيكون جمع 16 نقطة من أول 6 مباريات في الدوري وسيكون هذا الرقم الأفضل للفريق الأبيض منذ موسم 2003-2004.

وفاز وقتها الزمالك في أول 9 مباريات له في الدوري قبل التعادل مع إنبي في الجولة العاشرة، وتوج في النهاية بالدرع بدون أي خسارة.

وعادل الزمالك بالفوز على حرس الحدود في الجولة السابقة، انطلاقته في موسم 2008-2009 والتي حقق فيها الفريق الأبيض 4 انتصارات وتعادل قبل السقوط على يد حرس الحدود 1-0.

ونتحدث هنا عن ترتيب المباريات التي لعبها الزمالك، وليس عن ترتيب الجولات حيث تم تأجيل مباريات وقتها على نفس طريقة الموسم الجاري.

ولم ينه الزمالك الدوري بدون هزيمة إلا موسمي 1980-1981 و2003-2004، ولكنه توج بالدرع في الثاني فقط.

كيف يلعب الزمالك

بدأ باكيتا مواجهة حرس الحدود بطريقة 4-2-3-1، حيث لجأ إلى ثلاثي مهاري مكون من أحمد حمودي وكهربا وأيمن حفني، تحت مهاجمه أحمد حسن مكي.

رغم ذلك، الزمالك لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الحرس بسبب عدم وصول الكرات لحسن مكي. وفشل ثنائي الارتكاز إبراهيم صلاح وأحمد توفيق في نقل الكرات للأمام رغم غياب الضغط من وسط المنافس.

تحسن الزمالك في الشوط الثاني، عندما تحول عمر جابر لوسط الملعب وعاد توفيق لمركز الظهير ثم شارك معروف يوسف بدلا من كهربا.

أمام الجيش، يخسر الزمالك أحمد توفيق بسبب الإصابة مع باسم مرسي، مع استبعاد شريف علاء ومحمد إبراهيم وإسلام جمال وحمادة طلبة.

وهو ما يعني أن باكيتا قد يبدأ مواجهة الجيش على ما انتهى عليه أمام الحرس، بعد عودة طارق حامد صاحب الطاقة الكبيرة من الإيقاف.

الزمالك VS طارق يحيى

قيادة طارق يحيى نجم الزمالك السابق لفريق طلائع الجيش، تزيد من إثارة المباراة.

فالزمالك فاز الموسم الماضي على الإسماعيلي 3-0 في الدوري، وصاحب الفوز الكبير اتهامات لمدرب الدراويش بمجاملة فريقه السابق الذي اقترب بسببه أكثر من حسم اللقب.

وبشكل عام، لعب طارق يحيى 8 مباريات كمدرب ضد الزمالك حقق الفوز في مواجهتين وخسر ستة.. لكنه لم يتعادل في أي واحدة بداية من ديسمبر 2007.

- أول مباراة لعبها ضد الزمالك في الدوري المصري كان يدرب المصرية للاتصلات وخسر بثلاثية نظيفة لكنه فاز في الدور الثاني 3-2 وذلك في موسم 2007-2008.

- في موسم 2009-2010 كان مدربا للإنتاج الحربي وخسر الدور الأول 3-2 والثاني 2-0.

- في موسم 2010-2011 مع مصر للمقاصة خسر الدور الأول 4-3 وفاز في الدور الثاني 1-0.

- وفي موسم 2014-2015 خسر مع المصري 1-0 في الدور الأول، وسقط في الدور الثاني بثلاثية مع الإسماعيلي.

مجملا سجلت فرق طارق يحيى في الزمالك تسعة أهداف ومنيت شباكه بـ18 هدفا خلال 8 مباريات.