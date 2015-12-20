تشيك: أصبت بالرحيل عن تشيلسي.. لكل فريق أوقاته الصعبة

تحدث بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الحالي وتشيلسي السابق عن الأزمة التي يمر بها الأخير في الوقت الراهن والتي تسببت في إقالة المدرب جوزيه مورينيو.

وخسر الأخير لقائه التاسع مع البلوز في الدوري الإثنين الماضي أمام ليستر سيتي لتتم إقالته وتعيين جوس هيدينك بدلا منه حتى نهاية الموسم.

ورحل تشيك عن الفريق مطلع الموسم الحالي بعدما ظل الحارس الثاني طوال الموسم الماضي بسبب اعتماد مورينيو على البلجيكي الدولي ثيبوت كورتوا.

وقال تشيك لصحيفة صن الإنجليزية:"كان علي اتخاذ ذلك القرار رغم صعوبته".

وأضاف "الوقت أثبت أنني كنت محقا بالرحيل عن تشيلسي".

وأردف "كل فريق سيمر بأوقات صعبة".

وأتم "كلما شعر الناس بأن تشيلسي سيصعد للقمة هبط الفريق. ربما هذه المشكلة أكبر مما توقع الجميع".