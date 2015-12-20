أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشيك: أصبت بالرحيل عن تشيلسي.. لكل فريق أوقاته الصعبة

Google+ Print
تشيك: أصبت بالرحيل عن تشيلسي.. لكل فريق أوقاته الصعبة تشيك: أصبت بالرحيل عن تشيلسي.. لكل فريق أوقاته الصعبة

تحدث بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الحالي وتشيلسي السابق عن الأزمة التي يمر بها الأخير في الوقت الراهن والتي تسببت في إقالة المدرب جوزيه مورينيو.

وخسر الأخير لقائه التاسع مع البلوز في الدوري الإثنين الماضي أمام ليستر سيتي لتتم إقالته وتعيين جوس هيدينك بدلا منه حتى نهاية الموسم.

ورحل تشيك عن الفريق مطلع الموسم الحالي بعدما ظل الحارس الثاني طوال الموسم الماضي بسبب اعتماد مورينيو على البلجيكي الدولي ثيبوت كورتوا.

وقال تشيك لصحيفة صن الإنجليزية:"كان علي اتخاذ ذلك القرار رغم صعوبته".

وأضاف "الوقت أثبت أنني كنت محقا بالرحيل عن تشيلسي".

وأردف "كل فريق سيمر بأوقات صعبة".

وأتم "كلما شعر الناس بأن تشيلسي سيصعد للقمة هبط الفريق. ربما هذه المشكلة أكبر مما توقع الجميع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع