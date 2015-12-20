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هيدينك متأكد أن تشيلسي يستطيع تغيير موسمه

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هيدينك متأكد أن تشيلسي يستطيع تغيير موسمه هيدينك متأكد أن تشيلسي يستطيع تغيير موسمه

"أنا متحمس للعودة إلى ستامفورد بريدج. تشيلسي واحد من أكبر أندية العالم لكنه ليس في مكانه الآن" هكذا كانت كلمات الهولندي جوس هيدينك في ولايته الثانية كمدرب مؤقت لتشيلسي.

وكان هيدينك قد خلف البرازيلي لويس فيليبي سكولاري في 2009 وولايته كانت ناجحة إلى حد كبير.

ويخلف المخضرم الهولندي جوزيه مورينيو هذه المرة.

وقال ثالث كأس العالم 2002 مع كوريا الجنوبية حسب موقع تشيلسي: "أنا متحمس للتعامل مع اللاعبين والمساعدين في هذا النادي العظيم، وأن أجدد علاقتي مع جمهور تشيلسي."

ويحتل تشيلسي المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي رغم الفوز أمس على سندرلاند 3-1.

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