للتعرف على صلاحيتها.. 5 نصائح عند شرائك لحلويات المولد

الشكوك حول التعرف على حلوى المولد الجيدة

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>بعد ضبط كميات كبيرة من "حلوى المولد" الفاسدة فى الأسواق، أصيب المواطنون بالذعر والخوف من شرائها، وعند تدخل وزارة الصحة والكشف على الحوى الفاسدة تبين أنها تصنع من خامات غير مصرح بها من وزارة الصحة لأنها خامات غير صالحة للاستخدام أو التناول.

وهنا نجد أن المواطن وقع فى مأزق وهو: هل نمتنع عن شراء حلوى المولد؟، أم أتوكل على الله وأشترى حلوى المولد "وأنا ونصيبى وهى موتة ولا أكتر"؟.

5 نصائح عند شرائك لحلويات المولد

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>وبسبب الكثير من الجدل حول "حلوى المولد"، يجب أن يتعرف المواطن على النصائح التى تساعده فى التعرف على "حلوى المولد" الجيدة والفاسدة عند الشراء، وهذا ما تقدمه الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، ومنها:

1- عليك الابتعاد عن الحلوى المضاف إليها مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، لأنها تمثل خطرا على حياة الإنسان.

>2- لا تشترى الحلوى التى تحتوى على مواد حافظة خاصة عروسة المولد والحصان.

>3- حلوى المولد السليمة تتميز بلونها الزاهى.

>4- عند شرائك لحلوى المولد يجب أن تشترى من مكان موثوق فيه.

>5- يجب أن تتميز بالرائحة الشهية وليست المزنخة.