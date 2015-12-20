"ديلى ميل" تكشف السر وراء انخفاض وزيادة الوزن أثناء النوم

"النوم يساعد على إنقاص الوزن" أحلام أصبحت حقيقة للكثير من الأشخاص المحظوظين، ويرجع ذلك لوجود بعض أنواع من البكتيريا الصحية التى تساعد على حرق السعرات الحرارية.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن فقدان الكثير من الوزن أصبح حقيقة لمجموعة محظوظة من الأشخاص، فقد اكتشف العلماء أن حلم فقدان الوزن حقيقة، ومن الممكن حرق السعرات الحرارية وفقدان الكثير من الوزن أثناء النوم، وذلك نتيجة لوجود بعض البكتيريا الصحية فى الأمعاء التى تتواجد أثناء النوم وتعمل على انقاص الوزن.

وحسب التقرير، وجد فريق من الباحثين فى جامعة أيوا، تحديد التغيرات غير الصحية فى الأمعاء عن طريق بكتيريا يمكن أن تؤدى إلى زيادة الوزن، كما يأملون بأن النتائج التى توصلوا إليها من الممكن أن استخدامها فى التغلب على السمنة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جون كيربى، أستاذ فى علم الأحياء المجهرية وجراحة المسالك البولية: "إن البحث أدى إلى التوصل إلى استنتاج، أن تواجد بكتيريا فى القناة الهضمية هى المسئولة عن السعرات الحرارية التى تحرق أثناء النوم.

حسبما جاء فى التقرير أنه توصل فريق الباحثين لهذه البكتيريا عندما اكتشفوا تأثير عقار ريسبيريدون، الدواء المضاد للذهان الذى تسبب بشكل ملحوظ فى زيادة الوزن فى المرضى، فوجد أن العقار يعمل على تحويل البكتيريا الصحية فى الأمعاء وانخفاض فى عملية التمثيل الغذائى فينتج عنه زيادة ملحوظة فى الوزن.

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