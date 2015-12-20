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ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و1784 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و1784 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و1784 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والأسلحة غير المرخصة.
>تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد تمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت،1 بندقية رصاص ألمانى و3 فرد محلى الصنع و5 طلقات خرطوش، بحوزة 4 متهمين.

كما تم ضبط 1784 مخالفة مروية، عبارة عن، 39 دراجة بخارية و 5 سيارات و646 مخالفة دراجة بخارية و1094 مخالفة سيارات.

كما أسفرت نتائج الحملة عن تحرير وإزالة 193 مخالفة، عبارة عن 41 محضر إشغال طريق و14 غرامة فورية و129 إزالة إدارية فورية و2 باعة جائلين و6 محاضر بيئة و1 محل بدون ترخيص.
>كما تمكنت الحملة، من ضبط 6 متهمين هاربين، من تنفيذ أحكام قضائية، بتهم منها شروع فى القتل وقتل عمد وترخيص سيارة بمحرر مزور بمراكز المنيا.

كما نجحت مباحث الآداب من ضبط 12 قضية، منها 5 قضايا معاكسات لأنثى بالطريق العام.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 39 قضية تموينية، عبارة عن ، 10 لإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 لعدم الإعلان عن الأسعار و 6 لعدم حمل شهادة صحية و 5 لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل و5 عدم مزاولة النشاط التموينى.

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار عرضها على النيابة.
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مصر 365