جنايات المنيا تنظر محاكمة 26 من عناصر الإخوان فى أحداث تظاهر بالمحافظة اليوم

تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم، محاكمة 26 متهماً فى قضيتى تظاهر، وانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف.

وكانت النيابة العامة أحالت 12 متهماً من عناصر الإخوان، بتهمة التحريض على التظاهر، والانضمام إلى جماعة محظورة بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما أحالت النيابة العامة 14 متهما آخرين بتهمة التظاهر والتعدى على منشآت عامة بمدينة المنيا. فى شهر مارس من العام الماضى.

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