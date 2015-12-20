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مصرع نجار مسلح وإصابة 4 آخرين فى انهيار صبة خرسانية بمنزل فى المنوفية

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مصرع نجار مسلح وإصابة 4 آخرين فى انهيار صبة خرسانية بمنزل فى المنوفية مصرع نجار مسلح وإصابة 4 آخرين فى انهيار صبة خرسانية بمنزل فى المنوفية
لقى نجار مسلح مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات بالغة، وذلك إثر انهيار منزل أثناء عمل صبة خرسانية بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز شرطة منوف يفيد من بانهيار جزء من منزل بقرية جزى دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار سقف حجرة من منزل حديث على العمال أثناء صبة ملك (أحمد - م) فلاح ومقيم بذات الناحية.

ونجم عن الحادث وفاة (محمد.أ) نجار مسلح ومقيم دائرة المركز، وإصابة كل من (سعيد. س) مصاب بجرح بالرأس، و(محم.ع) مصاب بكدمات بالوجه، و(أحمد.ع) مصاب جرح وكسر بالقدم اليسرى، و(فتحى.ر) مصاب بجرح بالوجه، وجميعهم مقيمون دائرة المركز وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.

وبسؤال المصابين ومالك العقار والمقاول (عيد. ح) أفادوا بما جاء ونفوا الشبه الجنائية وتم تحرير محضر عن الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365