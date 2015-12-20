ضبط مستريح جديد بالمنوفية متهم بالاستيلاء على 500 ألف جنيه من 10 مواطنين

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط مستريح جديد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بالنصب على 10 أشخاص فى مبلغ مالى 500 ألف جنيه بدعوى تشغيلها بكروت شحن الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم من شرطة النجدة، عن بلاغ (10) أشخاص بقيام (هانى.س)، مندوب مبيعات، ومقيم دائرة مركز الباجور، وذلك لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى (532243 جنيهًا) بدعوى تشغيلها بكروت شحن الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية، وعلى الفور قرر اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أبو العزم، رئيس المباحث، والنقباء سامر شرف، وأحمد ضياء، وعمرو سعد الله، وعمر شلبى، معاونى مباحث القسم، وتم ضبطه بمساعدة الأهالى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 19754 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015.