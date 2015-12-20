القبض على موظف سابق فى شركة بترول بالإسكندرية اختلس 11 مليون جنيه

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط موظف بشركة بترول اختلس كمية من المازوت وصلت قيمتها 11 مليون جنيه.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة العميد أشرف الجوهرى، تفيد قيام "عادل. ا" 60 سنة حالياً بالمعاش مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، والسابق اتهامه فى القضية إدارى قسم الدخيلة، والقضية حصر تحقيق نيابة استئناف الإسكندرية أموال عامه "اختلاس"، بالاستيلاء على كمية قدرها "2200" طن مازوت مستورد تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليون جنيه، والتزوير فى سجلات الجرد السنوى للشركة لإخفاء واقعة الاختلاس.

وأكدت التحريات أنه فى غضون شهر فبراير 2012 م قامت الهيئة العامة للبترول باستيراد كمية من المازوت وإيداعها بالمستودعات الجمركية بشركة إسكندرية للبترول لحساب شركتى التعاون ومصر للبترول لاستخدامها فى تموين سفن أعالى البحار، إلا أن المتهم استغل سلطته الوظيفية واستولى على الكمية المشار إليها، وقام ببيعها لراغبى التعامل فيها، واختلاس قيمتها لنفسه بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.

وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة، تم قيد الأوراق عرائض، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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