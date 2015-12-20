حبس محام قتل زوجته بعد 9 أيام زواج لرفضها تجهيز الإفطار فى الدقهلية

قرر رئيس نيابة مركز ميت غمر بالدقهلية، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد قتله زوجته بعد 9 أيام زواج.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتقدم محام ببلاغ بقتل زوجته بعد أن طلب منها تجهيز وجبة الإفطار له فرفضت، وألقته بـ طفاية السجائر فى وجهه داخل منزل الزوجية بقرية كفر على عبد الله، التابعة لنقطة شرطة أوليلة التابعة لمركز ميت غمر.

انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة ملقاة على الأرض وبها جرح طعنى بالكتف وجروح قطعية بالوجه والرقبة، وجروح قطعية عميقة وشبه انفصال الذراعين.

واعترف الزوج "أحمد ف" 35 سنة، ومقيم بذات العنوان بقتل زوجته "ميادة ا" بعد رفضها تجهيز وجبة إفطار له، وحدثت مشادة بينهما، وألقته بطفاية فى وجهه، ما أثار غضبه، فأمسك برمح حديدى وسنجة وبلطة، وقام بالاعتداء عليها وفارقت الحياة، وأكد بأنهم متزوجين منذ 9 أيام فقط، وقرر وجود خلافات دائمة بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر 15 أحوال المركز.

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