بالصور.. لقاءات سمير القنطار بالأسد وأحمدى نجاد وحسن نصرالله

نشرت الأسوشيتدبرس مجموعة من الصور الأرشيفية للناشط اللبنانى سمير القنطار الذى قتل فى غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا بالقرب من دمشق بسوريا.

وظهر فى إحدى الصور يصافح الرئيس السورى بشار الأسد، وفى أخرى أثناء تكريم الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد له، وصورة مع زعيم حزب الله حسن نصرالله.

وأعلن حزب الله الأحد مقتل القيادى سمير القنطار فى سوريا، متهمة إسرائيل باغتياله. وأوضح حزب الله فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى أن القنطار لقى حتفه مساء أمس "بغارة إسرائيلية" على جرمانا فى ريف دمشق.

وأضاف أن "طائرات العدو الصهيونى أغارت على مبنى سكنى"، ما أدى إلى مقتل القنطار وعدد من السوريين.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيليا استهدف المبنى الذى كان يتواجد فيه اللبنانى سمير القنطار الأسير السابق فى السجون الإسرائيلية وقائد "المقاومة السورية" لتحرير الجولان وقيادى آخر فى "المقاومة السورية "لتحرير الجولان، مضيفا أنهما فارقا الحياة فورا.

وكشف المرصد أن الطيران الإسرائيلى سبق أن استهدف عدة مرات القنطار داخل الأراضى السورية دون أن يتمكن من قتله.

وكان قنطار قد انضم لحزب الله بعد أن أفرجت إسرائيل عنه فى إطار صفقة لتبادل السجناء فى 2008.

يذكر أن سمير القنطار كان أقدم سجين لبنانى فى إسرائيل. فى 22 أبريل 1979 عندما كان فى الـ16 ونصف من عمره، قاد مجموعة من أفراد جبهة التحرير الفلسطينية عبر الانطلاق بحرا بزورق مطاطى إلى مدينة نهاريا الساحلية بشمال إسرائيل. اقتحمت المجموعة منزل عائلة هاران واختطفت دانى هاران وابنته الطفلة عينات هاران التى كانت فى الرابعة من عمرها. وحسب قرار المحكمة الإسرائيلة التى حاكمت القنطار، المستند إلى تحليل الشرطة الإسرائيلية للمعثورات الموجودة فى موقع الحدث، فإن القنطار قتل الاثنين على شاطئ البحر.

وقال القنطار أنه لم يقتل الاثنين وإنما هما قُتِلا فى تبادل النار مع الشرطيين الإسرائيليين الذين لاحقوه إلى شاطئ البحر، كما يرد فى مقابلة له مع صحيفة معاريف الإسرائيلية ومع قناة المنار التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية، وأضيف اسمه إلى لائحة الإرهاب السوداء .



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