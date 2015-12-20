المتحدث باسم التحالف : ملتزمون بالهدنة فى اليمن حتى نهايتها

>أكد المتحدث باسم قوات التحالف ، العميد ركن أحمد العسيرى ، إن قوات التحالف ملتزمة بالهدنة التى تنتهى بعد غد الثلاثاء ، وذلك على الرغم من اختراقات الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق على صالح.

وقال العسيرى فى تصريح خاص لصحيفة "الاقتصادية" نشرته اليوم الأحد إن الحوثيين وقوات صالح لم يلتزموا بالهدنة ، ما دفع قوات التحالف إلى الرد على الاعتداءات والتجاوزات.

وأشار إلى أنه تم رصد نحو 287 خرقا للهدنة خلال أربعة أيام ، مؤكداً أن القيادة السياسية للتحالف أبلغت الأمم المتحدة عن هذه الانتهاكات.

وحول ما بعد الهدنة وعدم التوصل إلى حل فى المفاوضات الدائرة فى جنيف ، قال العسيرى "إن عمل قوات التحالف سيستمر حسب ما هو مخطط ".

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