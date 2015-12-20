محادثات السلام اليمنية تختتم فى سويسرا اليوم

>تختتم مفاوضات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة الأحد فى سويسرا بعد قرابة أسبوع من انطلاقها تزامنا مع وقف لإطلاق النار السبت مع معارك عنيفة أسفرت عن سقوط 68 قتيلا فى شمال غرب اليمن.

وحققت القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية، مكاسب على الارض باقترابها امس من صنعاء، بينما قرر الطرفان المتنازعان فى سويسرا تشكيل "لجنة عسكرية محايدة" مكلفة مراقبة وقف اطلاق النار السارى مبدئيا منذ الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مؤتمرا صحافيا الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش الأحد فى برن، فى ختام المحادثات بين حكومة هادى من جهة، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، الساعين الى إيجاد حل لنزاع مستمر من أكثر من ثمانية اشهر.

وأنتهى اليوم الخامس من المباحثات السبت فى بيين (شمال غرب سويسرا) دون تقدم يذكر فى نقاط التفاوض الأخرى، بحسب مصادر قريبة من الوفدين. ولم يتم التوصل الى اى اتفاق بشان الاطار العام لتتمة مفاوضات السلام وفتح ممرات انسانية او فى موضوع تبادل الأسرى.