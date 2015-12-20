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«الداخلية» تمنح جميع السجناء زيارة استثنائية احتفالًا بالمولد النبوي

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«الداخلية» تمنح جميع السجناء زيارة استثنائية احتفالًا بالمولد النبوي «الداخلية» تمنح جميع السجناء زيارة استثنائية احتفالًا بالمولد النبوي

 

وزارة الداخلية

قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يناير القادم لمرة واحدة على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للسجناء، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم والاحتفال بهذه المناسبة، وكذلك حرص الوزارة على إعلاء حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بنهجها الحديث وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.

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